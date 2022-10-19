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Астрологи назвали самых несчастных женщин по знаку зодиака

Анастасия Колоскова
Общество
Астрологи назвали самых несчастных женщин по знаку зодиака
Фото: Pexels

Эксперты составили топ-6 знаков зодиака, представительницам которых чаще остальных не везет в любви, карьере или других аспектах жизни. Из-за этого они относят к себя к числу несчастных людей.

Так, женщины-Овны могут заткнуть за пояс любого мужчину из-за своего решительного и твердого характера. По этой причине у них не получается построить крепкий союз. Отношения со второй половиной не могут обойтись без ссор, так как каждый будет стремиться доминировать. Очень часто такие женщины остаются одинокими и несчастными до конца жизни.

Представительницы знака Близнецы в основном сталкиваются с разного рода неудачами в вопросах карьеры. Часто они не могут найти работу по душе, которая приносила бы заработок. В результате они не могут себя реализовать в профессиональном плане.

Женщинам-Ракам судьба преподносит множество испытаний, связанных с потерей близких людей. Это на долгие годы оставляет в них чувство печали. Кроме этого, эти женщины отличаются вспыльчивостью и быстро выходят из себя, из-за чего они еще сильнее чувствуют себя несчастными.

Девы слишком серьезно относятся к жизни. Они воспринимают любые проблемы и трудности как трагедию, из-за чего редко замечают свои успехи и достижения. Эти женщины все время остаются в напряжении, они привыкли ждать только самого худшего.

Среди знака Рыбы также очень много женщин, привыкших чувствовать себя несчастными. Большинство их проблем случается из-за неуверенности в собственных силах. На первый взгляд они кажутся сильными и независимыми, однако на самом деле являются ранимыми и чувствительными людьми. Они мечтают иметь рядом сильного человека, на которого могли бы опереться.

Женщин-Водолеев нечасто увидишь радующимися жизни. Они не умеют расслабляться и не стараются выделить для этого время, считая, что всегда должны быть начеку. Они часто жалуются на происходящее вокруг и не пытаются отыскать позитивные моменты. Иногда представительницы этого знака даже испытывают удовольствие от собственных страданий, передает rsute.ru.

До этого астрологи назвали два знака зодиака, представителей которых в ближайшие дни поджидает беда на личном фронте — вплоть до потери второй половинки.

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