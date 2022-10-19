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Вирусолог Чумаков посоветовал не затягивать с вакцинацией от гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Вирусолог Чумаков посоветовал не затягивать с вакцинацией от гриппа
Фото: Анна Малакмадзе/ Вечерняя Москва

Сейчас лучшее время, чтобы вакцинироваться от нового штамма гриппа. Пик распространения данного заболевания зачастую приходится уже на конец осени или начало зимы, но для формирования иммунитета потребуется как минимум три недели. Об этом рассказал вирусолог Петр Чумаков.

Эксперт настоятельно рекомендовал сделать вакцинацию пожилым людям, страдающим хроническими заболеваниями, ведь для них вирус может иметь фатальные последствия.

Чумаков добавил, что в осенне-зимний период сначала наблюдаются единичные случаи заболевания, а потом резко происходит вспышка. В этот период с прививкой можно опоздать, она не даст нужного эффекта, передает Life.ru.

Ранее семейный врач Валентин Шишкин отметил, что грипп часто развивается стремительно. В случае проявления симптомов человеку необходимо незамедлительно покинуть рабочее место и заняться оформлением больничного. Это позволит снизить риски для окружающих, ибо пациент уже стал заразным, предает Царьград.

15 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемического подъема.

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