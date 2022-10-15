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Приметы и советы

В России обнаружили первый вирус гриппа H3N2

Лейла Алиева
Общество
В России обнаружили первый вирус гриппа H3N2
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России выявили первый случай заражения вирусом гриппа типа А (H3N2) в преддверии эпидемологического подъема. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках заседания коллегии ведомства.

— На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта, — отметила она.

В настоящее время в стране не обнаружено других вирусов гриппа, а ситуация по всем респираторным инфекциям, фиксирующимся в России продолжает оставаться стабильной.

При этом Попова добавила, что необходимо разрабатывать новые методологические подходы к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), пишут «Известия».

Недавно научный сотруднику НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

Также врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал россиянам сделать прививки от гриппа и коронавируса с интервалом в две–три недели.

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