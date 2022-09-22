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Приметы и советы

Иммунолог пояснил, почему стоит обязательно сделать прививку от гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог пояснил, почему стоит обязательно сделать прививку от гриппа
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал россиянам сделать прививки от гриппа и коронавируса с интервалом в две–три недели.

Эксперт отмечает, что сегодня опасность и актуальность гриппа выше, поэтому вакцинацию логичнее начать именно с него. Хотя нет противопоказаний и для одновременного введения обеих вакцин. Нужно помнить о том, что вакцинация не исключает возможность заболеть, но облегчит ее течение и последствия.

Врач добавил, что, кроме гриппа, есть огромное количество ОРВИ. Поэтому определить, чем болеет человек, без лабораторного анализа очень трудно. Поэтому при появлении первых симптомов стоит обратиться за помощью к специалистам, передает МИР 24.

Ранее сообщалось, что на склад в Петербурге доставили 100 тысяч доз вакцины «Спутник V». В ближайшее время их доставят в медицинские учреждения, передает издание «Невские новости».

До этого врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, насколько подвержены вирусным заболеваниям люди, недавно перенесшие коронавирус.

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