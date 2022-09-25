Альтштейн рассказал о верхнем плато заболеваемости коронавирусом в России

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая. Таким мнением в беседе с журналистами в воскресенье, 25 сентября, поделился научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, примерно к началу текущего месяца планка по заболеваемости ковидом «поднялась до верхних цифр». Около 50 тысяч человек заболевает в стране и примерно 100 человек умирают, что оценивается как «очень невысокая летальность».

По словам Альтштейна, линия омикрон-штамма коронавируса прошла по всему миру. В некоторых государствах распространение инфекции все еще продолжается, уточнил специалист. В России эта волна заболеваемости COVID-19 началась в конце июля.

Еще некоторое время эта волна «будет тянуться», параллельно уровень заболеваемости начнет постепенно спускаться. Альтштейн спрогнозировал, что этот спуск «будет отчетливее» ближе к ноябрю, пишет ТАСС.

В середине сентября заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что нужно стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от коронавируса.