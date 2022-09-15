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Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от коронавируса

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова призвала стремиться к нулевой смертности от коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова 15 сентября заявила, что нужно стремиться к тому, чтобы люди в России не умирали от COVID-19.

— Мы научились защищаться, но не могу сказать, что научились защищаться на 100 процентов, потому что, к сожалению, люди продолжают умирать. И наша с вами задача, и наши с вами усилия должны быть направлены на то, чтобы сделать невозможной смерть от этой болезни, — передает слова вице-премьера РИА Новости.

Голикова призналась, что это очень сложно, но к этому нужно стремиться.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не делся, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она уточнила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал к ответственному подходу не только в вопросе вакцинации от COVID-19, но и от вируса гриппа. По словам ученого, не стоит недооценивать второе заболевание: в иных случаях оно тоже чревато неблагоприятными последствиями для здоровья.

Татьяна Голикова Россия Коронавирус
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