Онищенко напомнил о необходимости вакцинации от гриппа и коронавируса

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Академик РАН Геннадий Онищенко призвал к ответственному подходу не только в вопросе вакцинации Covid-19, но и гриппа. По словам академика, не стоит недооценивать второе заболевание: в иных случаях оно тоже чревато неблагоприятными последствиями для здоровья.

— Клиника гриппа и коронавируса очень схожи. Если мы с помощью прививки защитим себя от первого, то легче будет бороться и со вторым. Тем более сам по себе грипп — это весьма непростое заболевание, и называть его просто сопутствующим нельзя, — отметил он в комментарии ФАН.

По словам эксперта, осенне-зимний подъем заболеваемости респираторными инфекциями еще впереди. Поэтому нельзя забывать про маски, использование интерферонов, витаминов, нормальный режим работы и отдыха.

Вирусы гриппа и коронавируса будут активно себя проявлять в эпидемическом сезоне 2022–2023 года. Об этом сообщила руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Центра имени Гамалеи Елена Бурцева, передает argumenti.ru.

Отличить симптомы коронавируса и гриппа невозможно без клинических исследований. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач Александр Мясников.