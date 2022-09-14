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Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 в сентябре

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост его заболеваемости. Об этом в среду, 14 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Ковид не уходит. В сентябре не исключен устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись, — заявила она.

Однако Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди государств. Кроме того, уточнила она, в настоящее время в стране стало больше пациентов с симптомами COVID-19.

Чаще всего пациенты обращаются к врачам со штаммом «омикрон», тяжелой симптоматики стало значительно меньше, передает РИА Новости.

Попова также сообщила, что в настоящее время в России эпидемиологическая ситуация стабильна по всем инфекциям.

Академик РАН Геннадий Онищенко призвал к ответственному подходу не только в вопросе вакцинации от COVID-19, но и от гриппа.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что пандемия коронавируса уже близка к завершению, поскольку на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.

Анна Попова Россия Коронавирус
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