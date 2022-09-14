ВОЗ заявила, что конец пандемии коронавируса уже близок

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Пандемия коронавируса уже близка к завершению. Об этом в среду, 14 сентября, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок, — заявил он.

Глава ВОЗ объяснил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года. Гебрейесус также призвал все страны мира довести вакцинацию групп риска до 100 процентов, передает РИА Новости.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко призвал к ответственному подходу не только в вопросе вакцинации от COVID-19, но и от гриппа.

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