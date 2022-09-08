Иммунолог Болибок обозначил сроки окончания шестой волны коронавируса в России

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Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA, сообщает РБК. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.

Согласно умеренному сценарию, по данным нейросети, Россия в настоящее время проходит пик шестой волны, которая закончится 3–9 октября.

При оптимистичном развитии событий сейчас пик заболеваемости и волна COVID-19 завершатся 10–15 сентября.

По пессимистичному прогнозу пик заболеваемости придется на 27 сентября — 2 октября, окончания волны стоит ждать только в ноябре.

По словам собеседника «ВМ», шестая волна началась в середине июля и находится в уравновешенном состоянии, резких всплесков заражения не происходит.

— Волна, которая началась в России в середине июля, находится в стационарном состоянии. Она не растет, но и не спадает. Количество госпитализаций имеет колебания в последнее время. На протяжении двух недель наблюдается от 1800 до 4500 тысяч заболевших в сутки, — рассказал Болибок.

Иммунолог отметил, что российская система здравоохранения успешно справляется с ситуацией:

— Такие цифры для системы здравоохранения дают достаточно большую нагрузку, но не запредельную. Больницы и поликлиники справляются с наплывом заболевших. Субъекты РФ видят, что пока нет необходимости вводить ограничительные меры.

Болибок подчеркнул, что при появлении нового штамма коронавируса ситуация может измениться в худшую сторону.

— Однако обстановка в стране может резко поменяться, если возникнет новая мутация коронавируса. Мы сможем увидеть это по статистике зараженных. Напомню, что «омикрон» вызвал волну заболеваемости только через два месяца. Это процесс не одного дня, — считает специалист.

Врач уточнил, что в Москве ситуация стабильная.

— Сейчас обстановка находится под контролем, — заверил Болибок.

Он также добавил, что ни один из предложенных нейросетью сценариев завершения шестой волны коронавируса не выглядит убедительным, и, скорее всего, она закончится зимой.

— Если брать за окончание волны временной промежуток между двумя волнами, то ни в сентябре, ни в октябре не стоит ждать ее окончания. Например, предыдущая волна в России началась 7 января, а закончилась 28 июня. Она продолжалась почти шесть месяцев. Шестая волна идет уже 2,5 месяца. Говорить о ее окончании в ближайшее время не приходится, — заключил Болибок.