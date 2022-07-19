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«Штамм забрался на вершину»: названа главная особенность нового подвида COVID-19 «кентавр»

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Штамм забрался на вершину»: названа главная особенность нового подвида COVID-19 «кентавр»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве за минувшие сутки было зафиксировано пять случаев заражения новым видом коронавируса «кентавр». О главной особенности вируса, которая способствует его быстрому распространению, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали член-корреспондент российской академии наук Петр Чумаков и профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По мнению Чумакова, в ходе эволюции вируса происходит увеличение способности заражения у клеток, поэтому сейчас наблюдается рост заболеваемости.

В свою очередь профессор вирусологии Чепурнов сказал, что вирус является одной из вариаций «омикрона», что создает особые преимущества для его распространения.

— Это связано с тем, что предыдущий штамм уже забрался на вершину по уровню распространения и количеству заболевших, соответственно, он уже адаптирован ко внешним условиям. Но что-то новое, что способствует его быстрому распространению, явно присутствует. Свидетельством этого является быстрота заражаемости, — отметил специалист.

Кроме того, Чумаков рассказал о том, с чем еще связано стремительное распространение нового вируса. По его мнению, это зависит от наличия коллективного иммунитета к инфекции.

— Когда коллективный иммунитет ослаблен, происходит рост заболеваемости. Тот уровень антител, который появляется после перенесенного заболевания или вакцинации со временем имеет свойство снижаться, из-за этого наблюдается прирост заражения, — добавил врач.

Что касается симптоматики нового вида коронавирусной инфекции, то эксперты сошлись во мнении, что он не представляет ничего особенного. Но они отмечают, что проявление болезни предполагается менее выраженное, чем в предыдущих типах.

Тем не менее специалисты считают, что повода для паники еще нет. По мнению Чумакова, вакцинация помогает сдерживать распространение и снижает осложнения после перенесенного заболевания.

— Вакцинация не является гарантией того, что человек не заболеет, но является гарантией более легкого течения заболевания, — сказал специалист.

В свою очередь профессор вирусологии Чепурнов добавил, что об особой опасности вируса говорить еще рано.

— Скорее всего, ничего особенного в течение болезни мы не увидим, — отметил врач.

Кроме того, Чепурнов добавил, что на фоне общего прироста заболеваемости в мире, можно предположить, что новая волна коронавируса совсем скоро придет и в нашу страну. Также специалист отметил, что в Европе суточный прирост достиг январских показателей — не исключено, что в нашей стране возможен такой же подъем.

В беседе с «ВМ» вирусолог Альтштейн также отметил, что новая волна коронавирусной инфекции может начаться уже в конце июля. Для профилактики заболевания специалист рекомендовал дистанцироваться, чаще мыть руки и избегать большого количества людей.

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