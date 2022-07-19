Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Большое количество заболевших»: вирусолог Альтштейн объяснил возобновление масочного режима в ряде регионов

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Большое количество заболевших»: вирусолог Альтштейн объяснил возобновление масочного режима в ряде регионов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В некоторых регионах страны снова возобновляется масочный режим. О том, с чем связано возобновление мер предосторожности, «Вечерней Москве» рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению специалиста, возобновление масочного режима в некоторых регионах связано с подъемом распространения инфекции. Также он добавил, что новая волна не будет значительной и ее трудно будет сравнить с той, которая наблюдалась прошедшей зимой, когда заболеваемость достигала до 200 человек за сутки.

— Предполагается, что это будет тот же самый «омикрон», но его вариация, которая называется BA.5, также возможно возникновение и других вариаций. Но летальность не должна быть высокой, а болезнь должна протекать в легкой форме. Тем не менее может быть большое количество заболевших, — добавил специалист.

Кроме того, вирусолог отметил необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции, потому что у некоторого количества людей, которые сталкиваются с болезнью, она протекает в тяжелой форме и может дать осложнения — вплоть до летального исхода.

Специалист также отметил, что новая волна коронавируса может произойти уже в конце июля. Однако он не связывает ее распространение с возвращением людей из отпусков.

— Вирус уже давно появился в нашей стране, и период летнего отдыха не играет главенствующую роль в возобновлении обострения ситуации, — сказал Альтштейн.

Что касается ограничительных мер, по мнению эпидемиолога, они не будут такими же жестокими, как в первую волну пандемии.

Также Альтштейн дал несколько советов, как защитить себя от вируса. Среди них он назвал следующие:

  1. Соблюдать дистанцию.
  2. Часто мыть руки.
  3. Избегать большого скопления людей.

Вирусолог напомнил также, кто находится в группе риска заболевания.

— Большая часть людей, которая погибает от коронавирусной инфекции, — это люди с хроническими заболеваниями среднего возраста и пенсионеры, — отметил Альтштейн.

Ожидаемый вирус не представляет собой что-то особенное. Эпидемиолог предполагает, что ситуация будет складывать так же, как и полгода назад, но заболеваемость будет значительно ниже.

Также врач-эпидемиолог Елена Белякова рассказала, какой из симптомов является главным признаком коронавируса. Она добавила, что вирус поражает все органы и системы организма.

Здоровье Врачи Инфекции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте