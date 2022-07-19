«Большое количество заболевших»: вирусолог Альтштейн объяснил возобновление масочного режима в ряде регионов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В некоторых регионах страны снова возобновляется масочный режим. О том, с чем связано возобновление мер предосторожности, «Вечерней Москве» рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению специалиста, возобновление масочного режима в некоторых регионах связано с подъемом распространения инфекции. Также он добавил, что новая волна не будет значительной и ее трудно будет сравнить с той, которая наблюдалась прошедшей зимой, когда заболеваемость достигала до 200 человек за сутки.

— Предполагается, что это будет тот же самый «омикрон», но его вариация, которая называется BA.5, также возможно возникновение и других вариаций. Но летальность не должна быть высокой, а болезнь должна протекать в легкой форме. Тем не менее может быть большое количество заболевших, — добавил специалист.

Кроме того, вирусолог отметил необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции, потому что у некоторого количества людей, которые сталкиваются с болезнью, она протекает в тяжелой форме и может дать осложнения — вплоть до летального исхода.

Специалист также отметил, что новая волна коронавируса может произойти уже в конце июля. Однако он не связывает ее распространение с возвращением людей из отпусков.

— Вирус уже давно появился в нашей стране, и период летнего отдыха не играет главенствующую роль в возобновлении обострения ситуации, — сказал Альтштейн.

Что касается ограничительных мер, по мнению эпидемиолога, они не будут такими же жестокими, как в первую волну пандемии.

Также Альтштейн дал несколько советов, как защитить себя от вируса. Среди них он назвал следующие:

Соблюдать дистанцию. Часто мыть руки. Избегать большого скопления людей.

Вирусолог напомнил также, кто находится в группе риска заболевания.

— Большая часть людей, которая погибает от коронавирусной инфекции, — это люди с хроническими заболеваниями среднего возраста и пенсионеры, — отметил Альтштейн.

Ожидаемый вирус не представляет собой что-то особенное. Эпидемиолог предполагает, что ситуация будет складывать так же, как и полгода назад, но заболеваемость будет значительно ниже.

Также врач-эпидемиолог Елена Белякова рассказала, какой из симптомов является главным признаком коронавируса. Она добавила, что вирус поражает все органы и системы организма.