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Эпидемиолог назвала самый распространенный признак перенесенного коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог назвала самый распространенный признак перенесенного коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выпадение волос — самый распространенный признак постковидного синдрома. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Также после коронавируса у людей могут возникнуть проблемы с лишним весом и диабет, особенно если присутствует отягощенная наследственность. Это связано с тем, что вирус негативно воздействует на эндокринную систему.

По ее словам, самым страшным последствием перенесенного коронавируса является риск развития инсультов и инфарктов. Потому что COVID-19 связан с тромбообразованием. Врач отметила, что эти осложнения могут развиться не только сразу после заболевания, но и в течение нескольких лет после него.

— Вирус практически поражает все органы и системы, поэтому любое отклонение в работе организма может быть причиной ранее перенесенного коронавируса, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Недавно врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что маски в целях защиты от коронавируса следует носить пациентам, которые принимают лечение в виде иммунодепрессантов, и лицам старше 80 лет.

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