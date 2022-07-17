Иммунолог рассказал, кому снова следует надеть маски в общественных местах

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Маски в целях защититься от коронавируса следует носить пациентам, которые принимают лечение иммунодепрессантами и лицам старше 80 лет. Об этом в воскресенье, 17 июля, высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что миру нужно возвращаться к испытанным уже способам борьбы с коронавирусом в связи с ростом заболеваемости новыми штаммами инфекции. Он подчеркнул, что людям стоит снова носить маски, а властям — возвращаться к практике массового тестирования на ковид.

— Маски следует носить по желанию тем людям, которые могут заболеть тяжело с большой вероятностью. Это пациенты, например, за 80, за 90, — пояснил Жемчугов в интервью ТАСС.

Также маски следует носить людям с аутоиммунными заболеваниями, принимающим специальную терапию, а также пациентам, проходящим химиотерапию. Специалист подчеркнул, что для таких лиц «даже слабенький вирус может стать тяжелым». Им необходимо носить маски в местах, где существует вероятность заразиться коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор приостановил в РФ действие антиковидных ограничений, в том числе масочного режима. Его возврат «не имеет никакого смысла», считает иммунолог.

Накануне врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что даже при легком течении COVID-19 последствия для организма могут быть серьезными.