Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть после коронавируса

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Даже при легком течении коронавируса последствия для организма могут быть серьезными. Подробнее об этом рассказала врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.

— Независимо от течения болезни COVID-19 опасен своими осложнениями. В их перечень входят проблемы с легкими, сосудами, сердцем, нервной системой. Это возможное развитие астмы и хронической обструктивной болезни легких, сосуды могут страдать от тромбозов, что приводит к риску развития инфарктов и инсультов, — пояснила она в комментарии Общественной службе новостей.

Также у человека могут возникнуть депрессии, страхи, панические атаки.

Кроме этого, возможны проблемы с памятью, усвоением новой информации. Часто пациенты, перенесшие коронавирус, жалуются на рассеянность.

Среди нетипичных осложнений коронавируса врач выделила некроз костных тканей. Коронавирус может стать пусковым механизмом для развития данного заболевания.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки госпитализировано 1266 человек, что на 1,3 процента меньше по сравнению с 14 июля. Всего за сутки было выявлено 4457 новых случаев COVID-19, передает Взгляд.ру.

До этого москвичам рассказали о профилактике COVID-19 в летний период.