Москвичам рассказали о профилактике COVID-19 в летний период

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости коронавирусом, не стоит забывать о мерах профилактики. Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

— Роспотребнадзор напоминает, что, несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риски распространения COVID-19 в летний период сохраняются, — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют при плохом самочувствии стараться избегать контактов с другими людьми. Если болезнь подтвердилась, стоит остаться дома. Для скорейшего выздоровления лучше обратиться к врачу, чем заниматься самолечением.

Кроме того, рекомендуется регулярно осуществлять проветривание помещений и не забывать мыть руки. Департамент советует в местах массового скопления людей носить маску. Также для защиты от осложнений и тяжелого течения болезни можно пройти процедуру вакцинации.

До этого профессор Андрей Продеус заявил, что коронавирус стал самым изученным вирусом в истории науки. По его словам, за последние два с половиной года все силы мирового научного сообщества были брошены на это.