Врач заявил, что COVID-19 стал самым изученным в мире вирусом

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Коронавирус стал самым изучаемым вирусом в истории науки, последние два с половиной года все силы мирового научного сообщества были брошены на это. Такое заявление сделал педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.

— За последние два с половиной года столько ресурсов, столько усилий науки было брошено на изучение коронавируса, на другие вирусы так не набрасывались в истории изучения науки как на коронавирус. Другие исторически значимые вирусы могут только позавидовать, хотя многие из них имели целые институты – например, институт гриппа и так далее. Коронавирус здесь вне конкуренции, мы знаем и понимаем много, но опять же не все, — отметил он в комментарии НСН.

При этом врач добавил, что если бы мир был более отрытым, то коронавирус объединил бы мировую науку.

Накануне стало известно, что доля более заразных подвариантов «Омикрона» в штаммовом составе коронавирусной инфекции в России растет. Об этом сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора. В связи с этим рекомендовано носить маски в общественных местах и пройти ревакцинацию, передает ФАН.

По данным оперштаба, рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». При этом базовая планка заболеваемости коронавирусом в городе на данный момент самая низкая за всю пандемию.