Педиатр назвал самую эффективную систему борьбы с COVID-19

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В России отмечается подъем заболеваемости COVID-19. По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, подъем будет отмечаться в течение месяца: в июле доля положительных тестов возросла в несколько раз.

Александр Карасев, врач-педиатр, специалист по клинической лабораторной диагностике и организации здравоохранения, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, какие меры по борьбе с ковидом эффективны в других странах и какая система показывает лучшие результаты — гибкая или жесткая.

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— Мы говорим про факторы распространения. В Китае плотность населения высокая, доля населения с хроническими заболеваниями выше, а значит, заражение такого человека вероятнее и течение заболевания будет тяжелым. В противовес Китаю есть Швеция, где была самая мягкая политика в отношении ограничительных мер. Но там социальное разобщение принято культурно и исторически: они близко не контактируют. Россия где-то посередине, и у нас относительно высокий процент возрастного населения, которое имеет хронические заболевания. Меры были сняты вовремя, но пока реагировать в другую сторону рано. Если мы не начнем ограничивать циркуляцию вируса, то он через три недели даст очередную волну, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в мире сейчас начинается седьмая волна коронавируса — это штамм «кентавр», который обладает чуть меньшей заразностью, чем «омикрон», но вызывает более тяжелое течение болезни. Помимо нового штамма, в холодный период в России ожидают волну вируса гриппа. Чтобы уберечь себя от заболеваний, необходима вакцинация.

В столице зафиксировали пять случаев заражения подвирусом «кентавр». У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.