Пять случаев заражения подвидом коронавируса «кентавр» выявили в Москве

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В Москве выявили пять случаев заражения подвидом коронавирусной инфекции «кентавр». Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 19 июля.

— В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («кентавр») штамма «омикрон». Забор материала датирован июлем, — говорится в сообщении.

Отмечается, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме. На данный момент среди заболевших отсутствуют случаи госпитализации, передает РИА Новости.

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной. Он отметил, что она не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.

15 июля в пресс-службе Минздрава России сообщили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стабилизируется. По данным ведомства, на данный момент снижается число активных случаев заражения.