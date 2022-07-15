Минздрав РФ заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизируется, в стране снижается число активных случаев заболевания. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

— В настоящее время в Российской Федерации наблюдается стабилизация эпидемической ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции. Число активных случаев заболевания COVID-19 стабильно снижается, что позволило восстановить оказание плановой медицинской помощи гражданам, — отмечают в ведомстве.

Медицинские учреждения, которые ранее были перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19, в большинстве регионов вернулись к профильной работе. В остальных субъектах страны этот процесс завершается, уточнили в министерстве.

Также в Минздраве подчеркнули, что подавляющее большинство пациентов на сегодняшний день проходит лечение амбулаторно, им бесплатно выдаются все необходимые лекарства. Тем же, кому требуется госпитализация, оказывается помощь в специализированных инфекционных больницах и отделениях.

По данным ведомства, с начала пандемии в России появились 77 новых объектов инфекционной службы, чья мощность превышает 11 тысяч коек, пишет РИА Новости.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новые варианты «омикрона» способны привести к росту заболеваемости коронавирусом в России.