Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 в России

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Новые варианты «омикрона» способны привести к росту заболеваемости коронавирусом в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 14 июля.

— С появлением новых подвариантов штамма «омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек, — сказала главный санитарный врач.

Также Попова подчеркнула, что, несмотря на это, регионы должны быть готовы к вызовам в связи с пандемией COVID-19, передает РБК.

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По данным оперштаба, рост заболеваемости COVID-19 в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». При этом базовая планка заболеваемости коронавирусом в городе на данный момент самая низкая за всю пандемию.

Врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что в стране могут вернуть обязательное ношение масок, если начинающаяся волна заболеваний COVID-19 в столичном регионе накроет всю страну. При этом каждый субъект сам принимает решение о введении тех или иных эпидемиологических мер.