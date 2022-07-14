Иммунолог Болибок рассказал, в каком случае в России вернут масочный режим

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В России могут вернуть обязательное ношение масок, если начинающаяся волна заболеваний COVID-19 в столичном регионе накроет всю страну. При этом каждый субъект сам принимает решение о введении тех или иных эпидемиологических мер. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Решения о введении антиковидных ограничений принимаются руководителями регионов совместно с главными санитарными врачами, напоминает собеседник «ВМ». В настоящее время целесообразность возвращения масочного режима зависит от того, насколько начинающаяся в Москве и области волна накроет всю Россию.

На этой неделе оперативный штаб Москвы порекомендовал жителям столицы возобновить ношение масок в закрытых помещениях. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Повышение численности зараженных связано с распространением неопасного подштамма «омикрона». Возвращение обязательного масочного режима может произойти при превышении пороговых значений двумя показателями, которые прописаны в документах Роспотребнадзора.

— Первый — ежедневный прирост заболевших: если он выше 10 процентов, то вводятся ограничения. Второй — коэффициент репликации (R0, показывает заразность инфекционного заболевания — прим. «ВМ»). Если R0 превышает определенный порог, то также вводятся ограничения, — поясняет Болибок.

По мнению врача, в столице уже следует ввести обязательный масочный режим для работников тех учреждений, через которые проходит большое количество людей. Речь идет о медиках, продавцах, кассирах, консультантах, сотрудниках общественного транспорта и других.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны вернуть масочный режим из-за нового всплеска коронавируса. Об этом в среду, 13 июля, сообщил глава ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус.