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Вирусолог Альтштейн: новая волна коронавируса может произойти уже в конце июля

Георгий Соланович

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Вирусолог Альтштейн: новая волна коронавируса может произойти уже в конце июля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет «значительной». Такое мнение «Вечерней Москве» выразил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что новая волна не будет связана с возвращением людей из отпусков, так как вирус в стране появился достаточно давно.

Кроме того, новая волна не будет такой же сильной, как зимний всплеск заболеваемости ковидом, когда заболеваемость достигала до 200 человек за сутки.

— Предполагается, что это будет тот же самый омикрон, но его вариация, которая называется «BA.5», также возможно возникновение и других вариаций. Но летальность не должна быть высокой, а болезнь должна протекать в легкой форме. Тем не менее, может быть большое количество заболевших, — заявил вирусолог.

Альтштейн в беседе с «ВМ» также подчеркнул важность вакцинации от коронавируса.

До этого врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что маски в целях защиты от коронавируса следует носить пациентам, которые принимают лечение в виде иммунодепрессантов, и лицам старше 80 лет.

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