Попова заявила о стабильной ситуации по всем инфекциям в России

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В настоящее время в России эпидемиологическая ситуация стабильна по всем инфекциям. Об этом в среду, 14 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Роспотребнадзор анализирует ситуацию по всем инфекциям, она стабильна, — сказала руководитель ведомства в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Попова добавила, что такой вывод основан на проведенном в Роспотребнадзоре мониторинге и результатах соответствующего анализа, передает РИА Новости.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что пандемия коронавируса уже близка к завершению, поскольку на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.

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