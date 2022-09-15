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В России выявили 56 126 новых случаев COVID-19

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 56 126 новых случаев COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 56 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 99 летальных исходов от COVID-19. При этом 4108 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровело 49 752 человека, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 56 126 новых случаев COVID-19 Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирус все еще никуда не ушел, а в сентябре возможен устойчивый рост заболеваемости. Она отметила, что Россия по показателю заболеваемости находится на 105-м месте среди других государств.

До этого гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса уже близка к завершению. Он объяснил, что на прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от коронавируса было самым низким с марта 2020 года.

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