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Историк Кнутов прокомментировал планы ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Ирина Игнатенко
Экономика
Историк Кнутов прокомментировал планы ОПЕК+ по снижению добычи нефти
Фото: depositphotos

Страны ОПЕК+ стараются обеспечить рентабельность добычи нефти и извлечение прибыли, в то же время избегая разрушения рынка. Об этом рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Он отметил, что страны ОПЕК приняли решение о снижении добычи нефти. Это сделано для изменения стоимости сырья.

— Страны ОПЕК+ действуют прежде всего в своих интересах. Есть очень сильные «ножницы», которые завязаны на цене сырья и готовой продукции. Добавленная стоимость, которую развитые страны берут за производство готовой продукции, многократно завышена по отношению к сырью. Из-за этого страны ОПЕК+ влияют на цены на мировом рынке и при этом пытаются выровнять «ножницы», — пояснил он в комментарии ФАН.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена планирует выпустить из стратегического резерва до 15 миллионов баррелей нефти с целью предотвращения роста мировых цен, передает издание argumenti.ru.

В случае введения потолка цен на нефть из РФ пострадают страны Азиатского региона, которые больше не смогут получать ряд услуг, связанных с поставками нефти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

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