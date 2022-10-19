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Глава Еврокомиссии заявила о необходимости совместных закупок газа

Анастасия Колоскова
В мире
Глава Еврокомиссии заявила о необходимости совместных закупок газа
Фото: flickr/european_parliament

Странам, входящим в Евросоюз, необходимо проявить энергетическую солидарность и производить совместные закупки газа. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 19 октября.

— Европейцы должны закупать газ вместе, это важно, — отметила она.

Глава ЕК добавила, что европейские солидарность и единство позволят «защититься от газового шантажа». Она рекомендовала компаниям, которые совершают закупки, «создать консорциум».

По словам Урсулы фон дер Ляйен, к такому решению Европу подталкивает летний опыт, когда из-за конкуренции компаний при закупках был спровоцирован рост цен.

— Нам необходима энергетическая солидарность, — добавила она.

Глава ЕК подчеркнула, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от российских поставок газа. По ее словам, хранилища газа ЕС заполнены к настоящему моменту на 92 процента, передает ТАСС.

Накануне Еврокомиссия предложила обязать страны — члены Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки, мера войдет в новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом.

газоснабжение Энергетика Европа
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