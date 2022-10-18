ЕК предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае нехватки

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Еврокомиссия предложила обязать страны — члены Евросоюза делиться друг с другом газом в случае нехватки, мера войдет в новый пакет мер по борьбе с энергетическим кризисом. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК во вторник, 18 октября.

— Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обеспечение солидарности по поставкам сырья ляжет на неподключенные государства с объектами газоснабжения. Важным условием станет возможность транспортировки газа в точки первой необходимости, передает ТАСС.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз пока не станет вводить потолок цен на газ из-за политических разногласий в странах объединения. Так, ЕС планирует предложить меры по борьбе с резким увеличением цен на энергоносители, но некоторые страны решили воздержаться от меры.