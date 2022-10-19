Город выставил на торги два участка земли под торговые и бытовые объекты

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Новогиреево Карта всех событий

Город выставил на торги два земельных участка площадью 52 и 110 соток под строительство торгового и бытового объектов. Об этом в среду, 19 октября, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

— На городские торги по аренде выставлены земельные участки под строительство торгового центра на юго-западе и гаражного комплекса с коммерческими помещениями на востоке Москвы. После завершения строительства и выполнения всех условий договоров возведенные объекты будут переданы в собственность арендаторов, — отметил он.

Первый участок площадью более трех тысяч квадратных метров расположен в Южном Бутове. Здесь планируется построить торговый центр, а договор с победителем заключат на 4 года и 10 месяцев. Участок под строительство паркинга находится в районе Новогиреево. При этом часть здания может быть использована под офисы, магазины, мастерские, химчистки, медицинские центры, фитнес-клубы. Договор заключат на 10 лет и 8 месяцев, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставит на продажу участок под строительство станции техобслуживания автомобилей и автомойки в деревне Киселево в ТиНАО. Уточняется что договор заключается на 10 лет, а возведение объектов должно быть осуществлено не позднее чем через год после подписания соглашения с городом.