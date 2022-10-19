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Басманный суд в Москве эвакуировали

Степан Жирнов
Происшествия
Басманный суд в Москве эвакуировали
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 11с1 Карта всех событий

Людей эвакуировали из здания Басманного суда в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 19 октября.

По предварительной информации, причиной эвакуации стало сообщение о минировании строения. На место происшествия вызваны специалисты.

Инцидент произошел за 20 минут до начала слушания дела еврейского агентства «Сохнут», которое занимается репатриацией в Израиль, а также помощью участникам программы, работой с национальными общинами и ведением образовательных курсов.

Еще одна история с минированием площадки произошла 11 октября. Тогда появилась информация об угрозе интерактивному музейному комплексу «Буран». Однако в пресс-службе Выставки достижений народного хозяйства данный факт опровергли.

Басманный район Эвакуация Центральный административный округ (ЦАО) Терроризм Суды
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