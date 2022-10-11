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Пресс-служба ВДНХ опровергла факт минирования

Степан Жирнов
Происшествия
Пресс-служба ВДНХ опровергла факт минирования
Интерактивный музей «Буран» на ВДНХ / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, проспект Мира, 119с333 Карта всех событий

Интерактивный музейный комплекс «Буран» работает в обычном режиме, никаких сообщений о минировании не поступало. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ВДНХ во вторник, 11 октября.

— Сообщений о минировании интерактивного музейного комплекса «Буран» на ВДНХ не поступало, эвакуация посетителей не производилась, — говорится в сообщении комплекса.

Также в пресс-службе отметили, что данный комплекс не рассчитан на посещение 50 людьми одновременно.

Утром во вторник, 11 октября, появилась неподтвержденная информация, что на площадке проводилась эвакуация в связи с угрозами, поступившими на почту. Данное сообщение не подтвердилось.

Еще одна эвакуация произошла 23 сентября, когда в логистическом центре «Почты России» обнаружили подозрительный предмет. Позже компания эту информацию опровергла, сообщив, что с угрозой справились другим способом.

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