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Неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса «Буран» на ВДНХ

Степан Жирнов
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Неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса «Буран» на ВДНХ
Интерактивный музей «Буран» на ВДНХ / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Россия, Москва, проспект Мира, 119с333 Карта всех событий

Неизвестный сообщил о минировании музейного комплекса «Буран» на ВДНХ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 11 октября.

По словам собеседника «ВМ» в целях безопасности из комплекса эвакуировано около 50 человек.

В пресс-службах столичных МЧС и МВД эту информацию не подтвердили. В пресс-службе ВДНХ «Вечерней Москве» сообщение о минировании опровергли.

Еще одна эвакуация произошла 23 сентября, когда в логистическом центре «Почты России» обнаружили подозрительный предмет. Позже компания эту информацию опровергла, сообщив, что с угрозой справились другим способом.

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