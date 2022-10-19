Андрей Бочкарев: Почти 76,5 тысячи москвичей завершили переезд в новые квартиры по программе реновации 

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В новые квартиры уже переехали почти 76,5 тысячи участников программы реновации жилищного фонда. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реализация социально значимой программы, направленной на улучшение жилищных условий москвичей, продолжается в городе запланированными темпами. На данный момент переселение организовано для 94 тысяч участников программы реновации из 559 старых домов, из которых 76,4 тысячи москвичей уже переехали в новые комфортные квартиры, — рассказал заммэра.

По его словам, в настоящее время в эксплуатацию уже ввели 211 новостроек. При этом более 90 процентов из них передали под заселение.

— Их общая площадь составляет 2,7 миллиона квадратных метров, — уточнил Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что в кварталах реновации также предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко высказал мнение, что программа реновации отвечает принципам комплексного развития территорий и дает дополнительные возможности для полицентричного развития столицы.

— Едва ли не самый важный вопрос: что будет с территориями, откуда люди переехали? Это одновременно и вызов, и огромный потенциал для Москвы. Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, в котором все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности, — отметил он.

По словам Михайленко, появление в новых кварталах общественно-деловых, рекреационных, досуговых и культурных активностей положительно отразится на стоимости жилья и привлечении бизнеса.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала этого года в новые квартиры по программе реновации в столице переехали более 13,5 тысячи семей.