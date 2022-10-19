Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Почти 76,5 тысячи москвичей завершили переезд в новые квартиры по программе реновации 

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Почти 76,5 тысячи москвичей завершили переезд в новые квартиры по программе реновации 
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В новые квартиры уже переехали почти 76,5 тысячи участников программы реновации жилищного фонда. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реализация социально значимой программы, направленной на улучшение жилищных условий москвичей, продолжается в городе запланированными темпами. На данный момент переселение организовано для 94 тысяч участников программы реновации из 559 старых домов, из которых 76,4 тысячи москвичей уже переехали в новые комфортные квартиры, — рассказал заммэра.

По его словам, в настоящее время в эксплуатацию уже ввели 211 новостроек. При этом более 90 процентов из них передали под заселение.

— Их общая площадь составляет 2,7 миллиона квадратных метров, — уточнил Андрей Бочкарев.

Глава строительного комплекса подчеркнул, что в кварталах реновации также предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко высказал мнение, что программа реновации отвечает принципам комплексного развития территорий и дает дополнительные возможности для полицентричного развития столицы.

— Едва ли не самый важный вопрос: что будет с территориями, откуда люди переехали? Это одновременно и вызов, и огромный потенциал для Москвы. Люди резонно считают комфортным и удобным для жизни такой город и такой район, в котором все ключевые сервисы находятся в радиусе пешей доступности, — отметил он.

По словам Михайленко, появление в новых кварталах общественно-деловых, рекреационных, досуговых и культурных активностей положительно отразится на стоимости жилья и привлечении бизнеса.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала этого года в новые квартиры по программе реновации в столице переехали более 13,5 тысячи семей.

Строительство Андрей Бочкарев Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте