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Политолог Марков объяснил, почему в Европе может повториться глобальный кризис 2008 года

Рафаэль Залян

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В мире
Политолог Марков объяснил, почему в Европе может повториться глобальный кризис 2008 года
Фото: Depositphotos

В Европе крайне обеспокоены возможным риском повторения кризиса, обрушившегося на мир в 2008 году, с последующей рецессией. Причиной нового коллапса, пишет Bloomberg, может стать экономический ущерб от прекращения поставок российского газа. Агентство предупреждает, что в конечном счете ситуация с увеличившейся стоимостью энергоносителей может превзойти мировой финансовый кризис, с которым мир столкнулся в прошлом. Насколько такие опасения обоснованы и как повлияет новая угроза на экономику РФ, — в материале «Вечерней Москвы».

Экономический кризис, который уже наблюдается в Европе при возникновении рецессии, может рикошетом ударить в том числе и по России.

— Если будет рецессия в наиболее развитых и богатых странах, то есть спад производства и замедление темпов экономического роста, то это приведет к проблемам и в нашей стране. Поскольку стоимость энергоносителей — нефти и газа — упадет в разы, — пояснил собеседник «ВМ».

По словам политолога, такой расклад приведет также к снижению спроса на нефтепродукты и голубое топливо среди западных потребителей:

— Учитывая то, что США пытаются наши ресурсы всячески вытеснить с мирового рынка, то, конечно, опасаться сценария кризиса 2008 года нам тоже нужно. Однако хочется отметить следующее: нам удастся компенсировать любые потери с помощью новых российских регионов — Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

Эксперт убежден, что нынешние затраты, направленные на восстановление этих регионов, в перспективе окупятся:

— Восстановление этих субъектов — это не столько трата, сколько запуск мотора экономики, которая заработает с новой силой. Мы этим сможем компенсировать любые убытки от потери западного рынка.

В то же время политолог подчеркнул, что разговоры об усилении экономических проблем в ЕС все чаще звучат в связи с тем, что для этих стран огромный и щедрый российский рынок более недоступен:

— Они страдают не только от нынешних цен на наши энергоносители, а от потери возможности экспортировать в РФ свою продукцию из-за жесточайших санкций. Кроме того, большие средства у европейских стран тратятся на поддержку киевского режима. По сути все эти государства стали донорами для Украины как политическими и экономическими, так и социальными. Не стоит недооценивать и негативное влияние беженцев, которых также нужно содержать.

В совокупности все эти обстоятельства могут привести к серьезному краху для экономического потенциала Европейского союза, заключил Марков.

Экономика Газ Нефть кризис рынок
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