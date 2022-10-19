«Видел чаще, чем семью»: Кещян рассказал о взаимоотношениях с коллегами из «Универа»

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Популярность актеру Арарату Кещяну принесли съемки в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага», которые стали довольно продолжительными и повлияли на дальнейшее общение между актерским составом.

По слова Кещяна, актеры проводили вместе большое количество времени, поэтому атмосфера иногда накалялась до предела.

— Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда смотрел на лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже. Поэтому мы оба сидели с кислыми минами. Конечно, устаешь. На долгих проектах ты к приятному привыкаешь, а какие-то отрицательные элементы с каждым днем все ярче становятся, все раздражительней, — поделился он.

С Марией Кожевниковой, которая исполняла в сериале роль Аллочки, актеру поладить так и не получилось. Ссоры знаменитостей иногда доходили даже до драк, после ухода с проекта они вовсе перестали здороваться при встречах. При этом свои конфликты с коллегами Кещян предпочитает не обсуждать в публичном пространстве, пишет StarHit.

До этого сообщалось, что артист госпитализирован с грыжами в позвоночнике и ему необходима операция. Звезда сериала «Универ» поделился, что столкнулся с другим хирургическим вмешательством.

Позже сам Кещян опроверг слухи о серьезной операции на позвоночнике и заявил, что у него идет операция по пересадке волос.