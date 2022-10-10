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Звезда «Универа» Арарат Кещян перенес тяжелую операцию

Анастасия Колоскова
Общество
Звезда «Универа» Арарат Кещян перенес тяжелую операцию
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Серьезное хирургическое вмешательство потребовалось актеру Арарату Кещяну, получившему известность после выхода сериала «Универ». Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Пятый канал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Уточняется, что операция связана с обнаруженными в позвоночнике артиста грыжами.

Накануне Кещяна госпитализировали с сильными болями, отмечает Пятый канал.

На прошлой неделе стало известно о госпитализации заслуженного тренера СССР и жюри «Ледникового периода» Татьяны Тарасовой из-за ухудшения состояния здоровья.

В связи с этим 75-летняя Тарасова пропустила съемки нового сезона шоу. За последний год тренера госпитализировали несколько раз из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом уже несколько лет она передвигается на инвалидной коляске, а свои госпитализации называет «плановыми».

21 сентября еще одного актера — Сергея Бурунова — госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Позже сам артист вышел с поклонниками на связь и рассказал о своем самочувствии. По его словам, решение о госпитализации он принял самостоятельно из-за своей тревожности. Несмотря на неплохое самочувствие, актер решил обратиться к врачам сразу же, как только узнал о том, что заразился.

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