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Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Актера Сергея Бурунова госпитализировали с коронавирусной инфекцией, однако чувствует он себя нормально. Об этом в среду, 21 сентября, сообщила его агент Анастасия Сайфулина в своем микроблоге.

— С Сережей все нормально. Да, заболел ковидом, но чувствует себя нормально. В СМИ очень любят формулировки «экстренно госпитализирован... состояние средней тяжести». Не пугайтесь, — сказала она.

Сайфулина добавила, что Бурунов передал ей свои пожелания по ситуации с ковидом. По ее словам, актер порекомендовал гражданам чаще носить маски, пользоваться санитайзерами и внимательно относиться к своему здоровью.

16 сентября журналист Владимир Познер прокомментировал «Вечерней Москве» сообщение о том, что его якобы срочно госпитализировали в одну из клиник из-за последствий коронавируса. По его словам, он не знает, откуда пошла такая информация, ибо он не находился в больнице.

До этого сообщалось, что продюсера Бари Алибасова в очередной раз госпитализировали в одну из столичных клиник. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике.

Сергей Бурунов Госпитализация Коронавирус
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