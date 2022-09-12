Продюсера Бари Алибасова снова госпитализировали

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продюсер Бари Алибасов в очередной раз госпитализирован в одну из московских клиник. Об этом стало известно в понедельник, 12 сентября.

Участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике. Он добавил, что полученная травма связана с недавним неудачным падением, «когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны».

— Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола, — заверил Политов.

Солист «На-На» признался, что об Алибасове есть кому заботиться.

— Там есть кому о нем позаботиться — с Алибасовым живет прекрасная женщина: она и медик, и сиделка, и помощница по хозяйству, — рассказал он.

В мае сообщалось, что продюсер Бари Алибасов планирует в очередной раз связать себя узами брака. Новой избранницей заслуженного артиста России станет «молодая нянечка» из Донецка. Известно, что продюсер был официально женат шесть раз. Предыдущей супругой артиста была актриса Лидия Федосеева-Шукшина.