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Сын Бари Алибасова предположил, кто может стать седьмой женой продюсера

Анастасия Колоскова
Общество
Сын Бари Алибасова предположил, кто может стать седьмой женой продюсера
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Продюсер Бари Алибасов планирует в очередной раз связать себя узами брака. Об этом сообщает «Экспресс-газета» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Новой избранницей 74-летнего заслуженного артиста России станет «молодая нянечка» из Донецка. Сам он пока не давал комментариев по поводу предстоящего бракосочетания.

При этом сын продюсера оказался не в курсе знаменательного события в жизни отца. Он признался, что тот не посвящает его в свои амурные дела. Алибасов-младший лишь предположил, на кого мог пасть выбор продюсера.

— Если это та Лена, о которой я думаю, то она его нянечка, что ухаживает за ним долгое время, — цитирует сына продюсера издание.

Известно, что Алибасов был официально женат шесть раз. Предыдущей супругой артиста была актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В ноябре 2018 года пара шокировала общественность новостью о своей свадьбе. Однако в марте прошлого года продюсер попросил свою супругу о расторжении брака. Он снял видео, в котором обратился к Федосеевой-Шукшиной с просьбой не мешать с оформлением развода. В декабре 2020 года суд официально расторг звездный союз.

Браки Бари Алибасов женитьба
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