Бари Алибасов развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина окончательно развелись. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск на развод с Алибасовым 6 ноября этого года. В четверг, 24 декабря, суд официально расторг звездный брак.

— Инициатором развода выступила Федосеева-Шукшина. Напомню, звездный брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года, — прокомментировал развод Горжанкин.

Продюсер и актриса прожили вместе два года, но конфликты в их семье начались задолго до расторжения брака.

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