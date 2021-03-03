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Бари Алибасов попросил Лидию Федосееву-Шукшину дать ему развод
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Бари Алибасов попросил Лидию Федосееву-Шукшину дать ему развод

Никита Абрамов

Звезды

Продюсер Бари Алибасов записал видео, на котором он просит актрису Лидию Федосееву-Шукшину о том, чтобы она дала ему развод.

На кадрах видно, что обессиленный продюсер лежит и с трудом выговаривает слова.

— Я тебя очень прошу не мешать с оформлением нашего развода, который ты сама и инициировала... Так мы сможем сохранить наши дружеские отношения на всю оставшуюся жизнь, как мы с тобой и планировали, — говорит Алибасов на видео, которое опубликовано в его Instagram-аккаунте.

Известно, что 4 марта состоится заседание, которое поставит точку в бракоразводном процессе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.

Ранее стало известно, что 24 декабря 2020 года суд официально расторг звездный брак.

Читайте также: Директор Бари Алибасова рассказал о самочувствии продюсера после развода

Бари АлибасовразводЛидия Федосеева-Шукшина
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