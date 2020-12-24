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Директор Бари Алибасова рассказал о самочувствии продюсера после развода
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Директор Бари Алибасова рассказал о самочувствии продюсера после развода

Ксения Монахова

Звезды

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Однако на заседание суда никто из бывших супругов не явился. Директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Алибасов просто плохо себя чувствовал. По его словам, всему виной отравление звезды лекарствами.

— После последнего отравления он принял решение не посещать заседание. Но он не изменил своего решения: намерен разводиться, — заявил Горжанкин.

Он отметил, что развод супругов произошел из-за того, что Лидия якобы беспочвенно обвинила Алибасова в мошенничестве с квартирами. Изначально она оформила на имя Бари дарственную. Затем Федосеева-Шукшина узнала, что супруг продал квартиру своему другу Сергею Моцарю, после чего решила отменить сделку через суд.

Директор Бари отметил, что продюсер продал апартаменты из-за того, что ему были необходимы деньги на лечение.

— Сейчас он находится в сложной ситуации, потому что квартиру продал, деньги частично потрачены, и что будет дальше — неизвестно. Он продал квартиру абсолютно на законных основаниях, — цитирует слова Горжанкина Пятый канал.

Он подчеркнул, что единственным утешением для Бари является его новая возлюбленная — беременная массажистка Виктория.

Ранее стало известно, что в четверг, 24 декабря, суд официально расторг звездный брак.

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Бари АлибасовЗвездные разводыпричины развода
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