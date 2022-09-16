Познер отреагировал на сообщения о своей экстренной госпитализиции

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 16 сентября, в сети распространилась информация о том, что журналист Владимир Познер был экстренно госпитализирован в московскую клинику в состоянии средней тяжести из-за коронавируса.

В сообщении говорилось, что телеведущего якобы со вчерашнего дня мучает кашель, головная боль и слабость, а температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую, которая решила забрать его в больницу.

Сам Познер опроверг данную информацию.

— Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух, — заявил он телеканалу «360».

Недавно продюсера Бари Алибасова в очередной раз госпитализировали в одну из столичных клиник. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике. Он добавил, что полученная травма связана с недавним неудачным падением, «когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны».

До этого поэтесса Лариса Рубальская обеспокоила фанатов после того, как вышла на связь из больничной палаты. Руки знаменитости были перебинтованы в области локтей. Ряд СМИ предположили, что поэтессе делали уколы и ставили капельницы.

Позже она опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, объяснив посещение больницы сдачей крови.