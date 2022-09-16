Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Познер отреагировал на сообщения о своей экстренной госпитализиции

Лейла Алиева
Общество
Познер отреагировал на сообщения о своей экстренной госпитализиции
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 16 сентября, в сети распространилась информация о том, что журналист Владимир Познер был экстренно госпитализирован в московскую клинику в состоянии средней тяжести из-за коронавируса.

В сообщении говорилось, что телеведущего якобы со вчерашнего дня мучает кашель, головная боль и слабость, а температура повышалась до 37,2. Когда симптомы ухудшились — вызвал скорую, которая решила забрать его в больницу.

Сам Познер опроверг данную информацию.

— Это вранье, я не госпитализирован! Я не знаю, откуда пошел этот слух, — заявил он телеканалу «360».

Недавно продюсера Бари Алибасова в очередной раз госпитализировали в одну из столичных клиник. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике. Он добавил, что полученная травма связана с недавним неудачным падением, «когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны».

До этого поэтесса Лариса Рубальская обеспокоила фанатов после того, как вышла на связь из больничной палаты. Руки знаменитости были перебинтованы в области локтей. Ряд СМИ предположили, что поэтессе делали уколы и ставили капельницы.

Позже она опровергла сообщения о своей экстренной госпитализации, объяснив посещение больницы сдачей крови.

Владимир Познер Госпитализация Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте