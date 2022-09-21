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«Я живой»: Госпитализированный с COVID-19 Бурунов рассказал о своем состоянии

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Я живой»: Госпитализированный с COVID-19 Бурунов рассказал о своем состоянии
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Госпитализированный с коронавирусом актер Сергей Бурунов вышел с поклонниками на связь и рассказал о своем самочувствии.

— Я в стабильном состоянии. Ничего экстренного нет. Я живой — это самое главное, — успокоил он фанатов.

По словам актера, решение о госпитализации он принял самостоятельно из-за своей тревожности. Несмотря на неплохое самочувствие, актер решил обратиться к врачам сразу же, как узнал о том, что заразился.

Теперь Бурунову уже назначили лечение, а сам актер уверен, что скоро уже пойдет на поправку. Он также призвал всех своих подписчиков не игнорировать соответствующие меры предосторожности: носить медицинские маски и пользоваться антисептиками, передает Пятый канал.

Агент актера Анастасия Сайфулина сообщила, что Бурунова госпитализировали с коронавирусом.

16 сентября журналист Владимир Познер прокомментировал «Вечерней Москве» сообщение о том, что его якобы срочно госпитализировали в одну из клиник из-за последствий коронавируса. По его словам, он не знает, откуда пошла такая информация, ибо он не находился в больнице.

До этого сообщалось, что продюсера Бари Алибасова в очередной раз госпитализировали в одну из столичных клиник. По словам участника группы «На-На» Владимира Политова, 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике.

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