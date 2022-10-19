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Почти половина месячных осадков выпала в Петербурге за сутки

Ирина Игнатенко
Общество
Почти половина месячных осадков выпала в Петербурге за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за последние 36 часов. За день 18 октября и ночь на 19 октября уровень достиг 25 миллиметров, что составляет 40 процентов от октябрьского объема. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

При этом эксперт отметил, что минувшая ночь оказалась менее дождливой, чем день: 14 миллиметров осадков выпало в дневное время, 11 миллиметров — ночью, сообщает издание «Невские новости».

Дождливая погода сохранится в Петербурге на протяжении недели.

Ранее синоптики предупредили москвичей о небольшом дожде 19 октября. В дневное время в столице воздух прогреется до плюс 9–11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 3–5 градусов тепла, передает МИР 24.

На протяжении всей недели в Москве и области будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Такая погода связана с приходом в регион теплого циклона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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