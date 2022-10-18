Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Ильин назвал самые холодные дни в Москве на текущей неделе

Георгий Соланович

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Ильин назвал самые холодные дни в Москве на текущей неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На протяжении всей недели в Москве и области будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Такая погода связана с приходом в регион теплого циклона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, самыми холодными днями недели будут четверг и пятница, а самыми теплыми — выходные.

— С каждым днем среднесуточная температура будет опускаться. Все время будет холодать. Если 18 октября столбики термометров показывают плюс 10–12 градусов днем, то уже завтра эти показатели опустятся до плюс 8–10 градусов. В четверг и пятницу — плюс 5–7 градусов, — сказал Ильин в беседе с «ВМ».

Он также отметил, что ночные температуры на текущей неделе достигнут нулевых показателей. Среднесуточная температура будет находиться в пределах 3–5 градусов тепла.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание. Так, к середине текущей недели температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте