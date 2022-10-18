Синоптик Ильин назвал самые холодные дни в Москве на текущей неделе

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На протяжении всей недели в Москве и области будет преимущественно облачная погода с небольшими осадками. Такая погода связана с приходом в регион теплого циклона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик и метеоролог прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, самыми холодными днями недели будут четверг и пятница, а самыми теплыми — выходные.

— С каждым днем среднесуточная температура будет опускаться. Все время будет холодать. Если 18 октября столбики термометров показывают плюс 10–12 градусов днем, то уже завтра эти показатели опустятся до плюс 8–10 градусов. В четверг и пятницу — плюс 5–7 градусов, — сказал Ильин в беседе с «ВМ».

Он также отметил, что ночные температуры на текущей неделе достигнут нулевых показателей. Среднесуточная температура будет находиться в пределах 3–5 градусов тепла.

16 октября сообщалось, что в Московский регион придет похолодание. Так, к середине текущей недели температура воздуха может опуститься ниже нуля, однако уже с четверга, 20 октября, ситуация изменится.