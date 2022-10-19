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Москвич связал и задушил ранее судимого бывшего ухажера своей сожительницы

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич связал и задушил ранее судимого бывшего ухажера своей сожительницы
Фото: СК РФ

Житель столицы связал и задушил ранее судимого бывшего ухажера своей сожительницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 19 октября.

По ее словам, 14 октября сожительница позвонила 44-летнему подозреваемому и сообщила, что к ней в квартиру приехал бывший поклонник, который был судим за тяжкие преступления и не так давно вернулся из мест лишения свободы.

Услышав это, подозреваемый вышел из себя и задумал убить незваного гостя. Для этого он собрал в сумку скотч, наручники и перцовый баллончик и выехал к своей сожительнице, которая проживает в столице.

Соперники встретились на лестничной клетке возле квартиры женщины. Завязалась драка. Подозреваемый распылил перцовый баллончик ранее судимому мужчине в лицо, после чего надел на него наручники и связал скотчем.

Обездвиженного противника мужчина затолкал в багажник своего автомобиля и отвез в Подмосковье. В поле, недалеко от деревни Ровеньки городского округа Руза, злоумышленник задушил похищенного.

Тело погибшего обнаружил грибник и обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемого задержали на следующий день благодаря изучению видеозаписей с камер наружного наблюдения. На допросе злоумышленник во всем признался. Его заключили под стражу.

Еще одно убийство произошло в Подмосковье. 18 октября стало известно, что пенсионер зарезал свою жену и спрятал ее тело на балконе.

Подмосковье Следственный комитет Московская область Руза Убийства
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