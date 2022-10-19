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Москва реализовала на торгах 7,5 тысячи объектов недвижимости с начала года

Лейла Алиева
Город
Москва реализовала на торгах 7,5 тысячи объектов недвижимости с начала года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Город реализовал на торгах 7,5 тысячи объектов недвижимости на сумму 43,5 миллиарда рублей с начала текущего года. Об этом в среду, 19 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва выставляет на земельно-имущественные торги недвижимость для предпринимателей и горожан. С января по сентябрь этого года город реализовал на аукционах свыше 7,5 тысячи объектов на сумму 43,5 миллиарда рублей, — отметил он.

Чаще всего у города приобретали машино-места, их число составило почти пять тысяч на сумму 1,8 миллиарда рублей. На втором месте — нежилые помещения и здания, с начала года прошли аукционы по продаже 691 объекта на общую сумму 14,2 миллиарда рублей.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, с начала года в аукционах приняли участие свыше 53 тысяч инвесторов, а средний уровень конкуренции на торгах составил семь участников на лот, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого город выставил на торги два земельных участка площадью 52 и 110 соток под строительство торгового и бытового объектов. Первый участок расположен в Южном Бутове, а второй — в районе Новогиреево.

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