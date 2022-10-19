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Нейрофизиолог назвал действенные методы для профилактики болезни Альцгеймера

Ирина Игнатенко
Общество
Нейрофизиолог назвал действенные методы для профилактики болезни Альцгеймера
Фото: Unsplash

О приближающейся болезни Альцгеймера можно узнать задолго до ее наступления. Однако отодвинуть деменцию с помощью решения тестов и улучшения координации не получится. О действенных методах профилактики опасного заболевания рассказал нейрофизиолог Сергей Нурисламов.

Эксперт отметил, что еще в молодом возрасте нужно обратить внимание на полноценное питание. Но главное — сохранять спокойствие. Иначе можно приблизить болезнь Альцгеймера, которая с каждым годом все молодеет.

Врач пояснил, что любое беспокойство и тревожность напрягают функции головного мозга, растрачивают его ресурсы. Задачи необходимо решать поступательно и не переживать о том, чего еще не произошло.

Кроме того, на состоянии умственной и нервной деятельности сильно сказываются перенесенные вирусные заболевания. Ухудшение координации чаще всего возникает у пожилых людей после тяжелых болезней, передает Общественная служба новостей.

В разговоре с «Вечерней Москвой» врач-невролог Александр Комаров рассказал, что некоторые перенесенные человеком инфекции могут ускорить развитие болезни Альцгеймера.

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