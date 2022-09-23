Невролог Комаров перечислил инфекции — провокаторы болезни Альцгеймера

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Некоторые перенесенные человеком инфекции могут ускорить развитие болезни Альцгеймера. О том, какие из них провоцируют болезнь, и о профилактике заболевания «Вечерней Москве» рассказал врач-невролог Александр Комаров.

По словам врача, не существует инфекций, которые вызывают болезнь Альцгеймера.

— Однако некоторые нейроинфекции могут выступать в роли провокатора заболевания, — предупредил Комаров.

Врач отметил, что в развитии болезни Альцгеймера важную роль выполняют два механизма:

гибель нейронов лобных долей коры;

накопление амилоида, который приводит к гибели нейронов лобных долей.

— Сочетание этих двух факторов и приводит к болезни Альцгеймера, — объяснил невролог.

Однако Комаров подчеркнул, что если в развитии болезни наблюдается только один из факторов, это свидетельствует о наличии деменции альцгеймерского типа.

Инфекции-провокаторы

Специалист рассказал, какие инфекции могут стать провокатором болезни.

Обычный парагрипп

По словам собеседника «ВМ», у пожилых людей с нарушениями функций сердечно-сосудистой системы и болезнями обмена, обычный парагрипп может спровоцировать инфекционное заболевание головного мозга — энцефаломиелит.

— Энцефаломиелит, в свою очередь, приводит к развитию болезни Альцгеймера или деменции альцгеймерского типа, — поделился Комаров.

Герпес и его штаммы

Как отметил невролог, все типы этого вируса отнесены к нейроинфекциям, которые могут вызвать деменцию и болезнь Альцгеймера.

Коронавирус

В это случае, по мнению врача, на развитие болезни влияет несколько факторов, среди них: аутоиммунная агрессия, нарушение питания (из-за гипоксии), повышение свертываемости крови в сосудах — тромбозы мелких сосудов, которые приводят к разрушению нейронов коры.

— Вместе они могут провоцировать болезнь Альцгеймера или деменцию альцгеймерского типа, — предупредил специалист.

Профилактика

По словам собеседника «ВМ», профилактика болезни Альцгеймера состоит в том, чтобы предупредить повреждения гематоэнцефалического барьера.

— Для этого требуется использовать витаминотерапию. В частности, применять витамины D и C. А при наличии артериальной гипертензии, атеросклероза и болезней обмена (сахарный диабет, печеночные нарушения) рекомендуется их лечение и коррекция, — поделился Комаров.

Специалист дополнил: если у человека имеется предрасположенность к болезни, можно принимать специальные препараты, предотвращающие накопление амилоида, который является провокатором деменции.